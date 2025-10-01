«Боль затмила всё»: Павел Дуров едва не погиб несколько лет назад после странной посылки

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что несколько лет назад мог стать жертвой отравления. По его словам, инцидент произошёл весной 2018 года, когда он возвращался домой и заметил возле двери таунхауса «странную посылку» от соседа. Через час после того, как он её открыл, предприниматель почувствовал резкую боль по всему телу, ему стало тяжело дышать, изменилось зрение и слух — Дуров признался, что в тот момент думал, что умирает.