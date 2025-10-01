Ричмонд
«Боль затмила всё»: Павел Дуров едва не погиб несколько лет назад после странной посылки

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что несколько лет назад мог стать жертвой отравления. По его словам, инцидент произошёл весной 2018 года, когда он возвращался домой и заметил возле двери таунхауса «странную посылку» от соседа. Через час после того, как он её открыл, предприниматель почувствовал резкую боль по всему телу, ему стало тяжело дышать, изменилось зрение и слух — Дуров признался, что в тот момент думал, что умирает.

Источник: Life.ru

«Я никогда не болел, здоровье у меня отличное. Но это был единственный случай, когда я реально думал о смерти», — рассказал он в интервью Лексу Фридману.

Основатель Telegram добавил, что после инцидента он две недели не мог ходить и полностью восстановился лишь через некоторое время. Дуров отметил, что не хотел рассказывать об этом публично, чтобы не пугать людей, особенно в период работы над блокчейн-проектом TON и взаимодействия с инвесторами.

Предприниматель подробно описал, как болезненные ощущения затмевали всё — сердце, желудок, суставы — и как он очнулся только на следующий день.

«Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила всё», — вспомнил Дуров.

Ранее Life.ru писал, что Павел Дуров назвал смерть активиста Чарли Кирка посягательством на свободу слова. Основатель Telegram подчеркнул, что это атака на фундаментальные права человека и свободу выражения мнений. Он призвал продолжать дело Кирка и защищать это важнейшее право.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

