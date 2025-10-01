«Боль затмила всё»: Павел Дуров едва не погиб несколько лет назад после странной посылки

«Я никогда не болел, здоровье у меня отличное. Но это был единственный случай, когда я реально думал о смерти», — рассказал он в интервью Лексу Фридману.
Основатель Telegram добавил, что после инцидента он две недели не мог ходить и полностью восстановился лишь через некоторое время. Дуров отметил, что не хотел рассказывать об этом публично, чтобы не пугать людей, особенно в период работы над блокчейн-проектом TON и взаимодействия с инвесторами.
Предприниматель подробно описал, как болезненные ощущения затмевали всё — сердце, желудок, суставы — и как он очнулся только на следующий день.
«Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила всё», — вспомнил Дуров.
