Будё-Глимт с российским вратарём Хайкиным сыграл вничью с Тоттенхэмом в матче ЛЧ

Голы у норвежцев забил Йенс Хауге, оформивший дубль (53-я и 66-я минуты). У «Тоттенхэма» отличились Микки ван де Вен (68) и Ришарлисон (89), сравнявший счет за минуту до окончания основного времени.
В следующем туре «Будё-Глимт» сыграет с «Галатасараем», а «Тоттенхэм» встретится с «Монако».
В другом матче ЛЧ между «Ливерпулем» и «Галатасараем» также не обошлось без сенсаций. Турецкий клуб одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Виктор Осимхен, реализовав пенальти.
