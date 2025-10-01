Создана ИИ-система проверки многостраничных отчетов в госсекторе

«Уникальным решение является потому, что учитывает контекст самого мероприятия, которому посвящен отчет. Если для проверки важны конкретные признаки — например, инвентарные номера, спецификации поставок или ссылки на акты — система “понимает”, что именно искать, и показывает эти места в тексте. Во-вторых, модель не ограничивается одним сценарием: тот же документ можно проверить относительно другого мероприятия и убедиться, что совпадение случайно не произошло», — уточняет соавтор работы Айдар Казаков, сотрудник лаборатории доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, слова которого приводит пресс-служба вуза.