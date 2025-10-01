По всей России пройдет проверка систем оповещения с включением сирен

Тест оповещения проводится дважды в год — в марте и октябре, передает «Царьград». При этом сирены не являются призывом к эвакуации или другим действиям, уточнили в МЧС. Услышав звуковой сигнал, гражданам рекомендовано включить местные теле- или радиоканалы для прослушивания соответствующей информации, подчеркивает портал 360.ru. Спасатели просят население не паниковать во время проверки и выполнять инструкции, которые прозвучат по официальным каналам связи.