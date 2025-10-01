В России 1 октября проверят системы гражданской обороны

1 октября по всей территории России будет проведена плановая проверка систем гражданской обороны, включая электросирены и громкоговорители. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ходе масштабного тестирования будет также осуществлено замещение эфира общероссийских обязательных теле- и радиоканалов. МЧС напомнило, что такие проверки проводятся дважды в год, весной и осенью, и призывало граждан не паниковать при звуке сирен. Рекомендуется включить местные теле- или радиоканалы для прослушивания тестового сообщения.
Целью проверок является обеспечение работоспособности системы оповещения населения и повышение готовности дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, передает ТАСС.
Прошла проверка систем оповещения прошла по всей территории России в прошлом году 2 октября.
До этого проверка проводилась в России 6 марта прошлого года. В назначенный день работали сирены и громкоговорители. Кроме того, эфиры телеканалов и радиостанций переводили в режим специнформации. Проверка проводилась в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.