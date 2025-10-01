Повышение маткапитала в 2026 году: для кого сумма вырастет почти до миллиона и как её получить

Но нужно понимать, что маткапитал в России — это не сумма, «капающая» на счёт или выданная наличными в банке. Это сертификат. Потратить деньги с него можно только на определённые цели: образование детей, покупку жилья или улучшение жилищных условий, адаптацию детей с инвалидностью, на накопительную пенсию одного из родителей, также можно оформить ежемесячную выплату, которую будут вычитать из материнского капитала до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Последний пункт — только для малоимущих семей.