В России вырастут оклады силовиков, судей и военнослужащих

Как сообщало URA.RU ранее, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 27 093 рублей. Повышение коснется миллионов россиян: вырастут не только зарплаты «на минималке», но и больничные, декретные, отпускные и пособия по уходу за ребенком. Одновременно нагрузка увеличится и на бизнес.