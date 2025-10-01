«Трудовая книжка без пробелов в стаже»: стал известен размер пенсии Диброва

Кроме этого, 80-летняя автор стихов и текстов песен звезд Лариса Рубальская также рассказала о своем пенсионном доходе. Она отметила, что ее полностью устраивает получаемая сумма порядка 30 тысяч рублей. Однако для увеличения доходов поэтесса практикует продажу стихотворений с одновременной передачей всех прав, а оставшуюся часть авторских прав на определенный период реализовывает специализированному агентству.