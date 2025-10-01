«Трудовая книжка без пробелов в стаже»: стал известен размер пенсии Диброва

Стало известно, какую пенсию получает телеведущий Дмитрий Дибров. Так, в свои 65 лет его пенсионные выплаты составляют 40 тысяч рублей. Об этом пишет KP.RU.
При этом сам артист полностью удовлетворен данной суммой, считая ее справедливой. Дибров отметил, что продолжает активно работать, чтобы гарантировать своим детям высокий уровень жизни.
«У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым», — рассказал телеведущий.
Кроме этого, Дибров подчеркнул, что пенсионные выплаты никогда не бывают лишними, поскольку, как гласит народная мудрость, копейка рубль бережет.
При этом KP.RU также узнал, какую пенсию получают и другие российские звезды.
Например, телеведущий и ученый Николай Николаевич Дроздов сообщил, что получает около 40 тысяч рублей.
Он уточнил, что несмотря на почтенный возраст и ухудшившееся здоровье, в последние два года сократил количество дополнительных работ, но продолжает сниматься в рекламных роликах и принимает приглашения прочитать свои научно-популярные лекции.
Примечательно, что во время выступлений, длящихся более двух часов, Николай Николаевич преимущественно стоит, лишь изредка присаживаясь на стул на сцене.
Кроме этого, 80-летняя автор стихов и текстов песен звезд Лариса Рубальская также рассказала о своем пенсионном доходе. Она отметила, что ее полностью устраивает получаемая сумма порядка 30 тысяч рублей. Однако для увеличения доходов поэтесса практикует продажу стихотворений с одновременной передачей всех прав, а оставшуюся часть авторских прав на определенный период реализовывает специализированному агентству.
«Мне нужно 200 тысяч рублей в месяц. Сюда входит все, что нужно мне — заплатить за квартиры, поблагодарить Валю [домработница] за ее труд, помочь внукам и всякое разное», — поделилась Рубальская.
А 67-летняя певица Ольга Зарубина считает, что сейчас у большинства москвичей пенсия около 25 тысяч рублей.
«Жить можно, если где-то дополнительно подрабатывать», — подчеркивает она.
Накануне KP.RU напоминал, какие категориям россиян повысят зарплаты и пенсии с 1 октября.