В цифровой изоляции: Life.ru выяснил, сколько пенсионеров пользуются Интернетом и мессенджерами

Например, меньше 10% опрошенных пользователей смартфона в возрасте старше 60 лет пользуются нейросетями. Лишь каждый седьмой (13%) может совершать онлайн-покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах без помощи со стороны близких. Примерно столько же (14%) самостоятельно планируют с помощью смартфона досуг (в частности, ищут развлекательными мероприятия и покупают билеты на них).Всего 18% респондентов свободно ориентируются в магазинах приложений. 23% свободно занимаются «веб-сёрфингом» — ищут информацию через поисковые системы.24% полностью самостоятельно пользуются мобильным банком, в том числе осознанно и безбоязненно совершают онлайн-переводы.32% могут самостоятельно заказать себе такси через приложение.38% опрошенных имеют аккаунты в соцсетях, но лишь две трети из них активно ими пользуются. И столько же опрошенных пользуются мессенджерами.