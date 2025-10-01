Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о высокой активности на Солнце: началась мощная магнитная буря

РАН: Ночью на Земле началась мощнейшая магнитная буря уровня G3.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце вновь наблюдается высокая активность. В ночь на 30 сентября на Земле началась мощная магнитная буря. Специалисты оценили ее уровень категорией G3. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На Землю также опустились полярные сияния. Их можно было увидеть прошлой ночью. Полярные сияния фиксировали на северном и южном полушариях Земли.

В РАН нынешнюю магнитную бурю назвали одной из сильнейших за последние месяцы. Уровень G3 свидетельствует о возможном негативном воздействии на энергетические системы.

Последняя мощная магнитная буря фиксировалась 1 июня. Ее повторение стало полной неожиданностью для ученых. Исследователи не прогнозировали новую магнитную бурю.