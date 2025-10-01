Россиян предупредили о высокой активности на Солнце: началась мощная магнитная буря

На Солнце вновь наблюдается высокая активность. В ночь на 30 сентября на Земле началась мощная магнитная буря. Специалисты оценили ее уровень категорией G3. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.