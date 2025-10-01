Россиян предупредили о высокой активности на Солнце: началась мощная магнитная буря

На Солнце вновь наблюдается высокая активность. В ночь на 30 сентября на Земле началась мощная магнитная буря. Специалисты оценили ее уровень категорией G3. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
На Землю также опустились полярные сияния. Их можно было увидеть прошлой ночью. Полярные сияния фиксировали на северном и южном полушариях Земли.
В РАН нынешнюю магнитную бурю назвали одной из сильнейших за последние месяцы. Уровень G3 свидетельствует о возможном негативном воздействии на энергетические системы.
Последняя мощная магнитная буря фиксировалась 1 июня. Ее повторение стало полной неожиданностью для ученых. Исследователи не прогнозировали новую магнитную бурю.