В ГД предложили перенести начало уроков в школах на полчаса

«Что касается пятидневной учебной недели: при шестидневке невозможно спланировать нормальный семейный отдых, а одного воскресного дня детям недостаточно для полноценного восстановления. Поэтому ЛДПР считает возможным освоить программу в течение пяти дней. Критика инициативы предсказуема, но факты говорят сами за себя: школьная программа перегружена. В нее включены темы и разделы, которые раньше изучались в вузах. Зачем это нужно — непонятно. В высших учебных заведениях науки изучаются более подробно и предметно, а школьникам перегрузка только мешает. Систему образования нужно привести в порядок, исключив лишние предметы и сложные для восприятия разделы», — заключил он.