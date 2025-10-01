Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в Волгограде

В аэропорту Волгограда ночью 1 октября ввели ограничения на полёты. По информации Росавиации, временные меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил официальный представитель ведомства Артём Кореняко в Telegram.

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО в Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника. Инцидент произошел вечером 30 сентября в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. Воздушные цели были нейтрализованы в ходе отражения очередной воздушной атаки ВСУ.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.