Ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в Волгограде

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО в Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника. Инцидент произошел вечером 30 сентября в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. Воздушные цели были нейтрализованы в ходе отражения очередной воздушной атаки ВСУ.