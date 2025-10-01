Reuters: Румынии намерена производить БПЛА вместе с Украиной

«Считаем, что стратегически необходимо лучше защитить восточный фланг, в особенности в отношении ПВО… Для этого мы создаем необходимые партнерства, например, с Украиной, чтобы строить оборонные беспилотники для будущего», — пояснил глава МИД Румынии.
При этом глава румынского ведомства добавила, что страна одобрила расширение американского военного присутствия на базах НАТО на своей территории.
Это решение, по ее словам, направлено на обеспечение операций по воздушной дозаправке в случае необходимости реагирования на нестабильную обстановку на Ближнем Востоке.
Однако ранее украинское издание «Страна» сообщало, что Европа уже месяц не дает Украине деньги на закупку оружия США.