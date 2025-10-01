Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Румынии намерена производить БПЛА вместе с Украиной

Румыния хочет начать совместное с Украиной производство дронов для собственных нужд и поставок для ЕС и НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Румыния планирует в ближайшее время организовать на своей территории совместное с Украиной производство дронов. Как сообщила в интервью Reuters министр иностранных дел Румынии Оана Цою, выпускаемые дроны предназначены для нужд обеих стран, а также для поставок партнерам по ЕС и НАТО.

«Считаем, что стратегически необходимо лучше защитить восточный фланг, в особенности в отношении ПВО… Для этого мы создаем необходимые партнерства, например, с Украиной, чтобы строить оборонные беспилотники для будущего», — пояснил глава МИД Румынии.

При этом глава румынского ведомства добавила, что страна одобрила расширение американского военного присутствия на базах НАТО на своей территории.

Это решение, по ее словам, направлено на обеспечение операций по воздушной дозаправке в случае необходимости реагирования на нестабильную обстановку на Ближнем Востоке.

Однако ранее украинское издание «Страна» сообщало, что Европа уже месяц не дает Украине деньги на закупку оружия США.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше