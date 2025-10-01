Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши обнаружили неопознанный БПЛА

RMF FM: в Польше нашли неопознанный упавший беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

В Польше продолжают находить упавшие беспилотники. Так, один из дронов обнаружили в Варминьско-Мазурском воеводстве. Об этом оповестила радиостанция RMF FM.

По предварительным данным, найден беспилотник, влетевший в воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Тогда власти Польши заявляли о фиксации не менее 19 дронов. Руководство страны бездоказательно обвинило в инциденте Россию.

«Состояние дрона говорит в пользу того, что это одна из машин, которые влетели в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября», — подчеркивается в сообщении.

Заявления о якобы российских БПЛА в Польше уже опровергли. Ночью 10 сентября в воздух по тревоге были подняты не только польские и нидерландские истребители. В МО Белоруссии оповестили, что влетевшие в Польшу дроны сбились с курса. Они запускались с территории Украины. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами ПВО Белоруссии.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше