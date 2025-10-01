В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши обнаружили неопознанный БПЛА

В Польше продолжают находить упавшие беспилотники. Так, один из дронов обнаружили в Варминьско-Мазурском воеводстве. Об этом оповестила радиостанция RMF FM.
По предварительным данным, найден беспилотник, влетевший в воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Тогда власти Польши заявляли о фиксации не менее 19 дронов. Руководство страны бездоказательно обвинило в инциденте Россию.
«Состояние дрона говорит в пользу того, что это одна из машин, которые влетели в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября», — подчеркивается в сообщении.
Заявления о якобы российских БПЛА в Польше уже опровергли. Ночью 10 сентября в воздух по тревоге были подняты не только польские и нидерландские истребители. В МО Белоруссии оповестили, что влетевшие в Польшу дроны сбились с курса. Они запускались с территории Украины. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами ПВО Белоруссии.