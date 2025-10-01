Предприниматели и самозанятые смогут получить кредитные каникулы с 1 октября

С 1 октября 2025 года представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане в России получат возможность оформить кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Эта мера, призванная поддержать предпринимателей, закреплена в новом законопроекте, опубликованном на сервисе официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, заемщики, оформившие кредиты по льготным программам, смогут получить отсрочку по платежам до полугода по каждому кредиту, но не чаще раза в пять лет. Максимальная сумма кредита для получения этой льготы варьируется: до 10 миллионов рублей для самозанятых, до 60 миллионов рублей для микропредприятий, до 400 миллионов рублей для малых предприятий и до миллиарда рублей для средних предприятий.
Важно отметить, что в течение льготного периода проценты по кредиту будут продолжать начисляться по договорной ставке и ежемесячно капитализироваться, говорится в сообщении.
С 1 октября запустят первый этап внедрения цифрового рубля, увеличат зарплаты бюджетников, а также дадут возможность малому бизнесу и самозанятым воспользоваться кредитными каникулами. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».