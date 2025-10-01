Предприниматели и самозанятые смогут получить кредитные каникулы с 1 октября

Согласно закону, заемщики, оформившие кредиты по льготным программам, смогут получить отсрочку по платежам до полугода по каждому кредиту, но не чаще раза в пять лет. Максимальная сумма кредита для получения этой льготы варьируется: до 10 миллионов рублей для самозанятых, до 60 миллионов рублей для микропредприятий, до 400 миллионов рублей для малых предприятий и до миллиарда рублей для средних предприятий.