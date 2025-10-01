Зарплатные предложения выросли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае работодатели продолжают поднимать зарплаты, хотя рост не такой быстрый, как в прошлом году. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным аналитиков рекрутингового ресурса HeadHunter, медиана зарплатных предложений в регионе сейчас составляет 80 125 рублей. При этом соискатели в среднем рассчитывают на 70 тысяч. С начала года работодатели увеличили суммы в вакансиях примерно на 6% — около 4,2 тысячи рублей.
Самые высокие зарплаты предлагают в сельском хозяйстве (183 тысячи рублей), добывающих отраслях (180 тысяч рублей), управлении (148 тысяч рублей), строительстве и недвижимости (139 тысяч рублей), логистике (137 тысяч рублей) и производстве (134 тысячи рублей).
Больше всего прибавили зарплаты в IT (+17%), маркетинге и рекламе (+14%), медицине (+13%), закупках и HR (+11%). А вот в сфере спорта, красоты и частично логистики зарплатные предложения даже снизились — на 2−3%.