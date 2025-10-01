Зарплатные предложения выросли в Хабаровском крае

По данным аналитиков рекрутингового ресурса HeadHunter, медиана зарплатных предложений в регионе сейчас составляет 80 125 рублей. При этом соискатели в среднем рассчитывают на 70 тысяч. С начала года работодатели увеличили суммы в вакансиях примерно на 6% — около 4,2 тысячи рублей.