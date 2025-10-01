Врач Гольцман: 20 минут физической активности снижают риск сердечных заболеваний

Врач общей практики Анастасия Гольцман дала советы, которые помогут отсрочить появление возрастных изменений в организме.
Обеспечить здоровое долголетие вполне реально, отмечает врач. Главное, вовремя реагировать на сигналы организма, следить за ментальным здоровьем и не забывать про физическую активность.
— Всего 20 минут физических нагрузок в день позволят снизить риск развития проблем с сердцем, костями, суставами, а также помогут бороться с тревожностью, — отметила врач в беседе с Lenta.ru.
Речь идет не только о спортивных тренировках, но и прогулках. Работа на даче, танцы, уборка дома — все это тоже физическая активность.
Пожилым людям стоит придерживаться средиземноморской диеты, она полезна при проблемах с сердцем, суставами. Вклад в долголетие — отказ от дурных привычек: курения и алкоголя. Так же стоит нормализовать сон.
Ментальное здоровье помогут укрепить цели и увлечения. Пожилым людям так же важно общаться с окружающими, а не замыкаться в себе.
Регулярное общение защитит от депрессии.
— Когда люди чувствуют себя нужными, они предпринимают больше усилий для того, чтобы быть в форме, — объяснила Гольцман.