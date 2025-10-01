Малоимущим россиянам предложили выдавать продовольственные сертификаты

Согласно законопроекту, номинальная стоимость сертификата составит 30% от регионального прожиточного минимума. Право на получение получат граждане, постоянно проживающие на территории РФ и имеющие доход ниже установленной законом величины. Ярослав Нилов подчеркнул, что средства сертификата будут строго целевыми: их можно будет потратить только на покупку базовых продуктов питания. При этом приобретение алкоголя, табака и товаров не первой необходимости исключено. В пояснительной записке отмечается, что подобная мера уже действует в ряде регионов и показала свою эффективность.