Мощнейшее полярное сияние осветило небо над Россией: Фото и видео

Прошлой ночью, 30 сентября, в России зафиксировали мощное полярное сияние. Его лицезрели жители северных регионов, а также петербуржцы, вологжане, карелы и другие. Редкое явление удалось запечатлеть на фото и видео.
Так, яркими кадрами активно делились из самых разных уголков страны. Например, полярное сияние удалось увидеть в Ивановской, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Челябинской областях. Кроме того, о явлении сообщили жители Коми, Татарстана и ряда других субъектов.
Полярное сияние над Россией сняли на фото. Изображение: Кадр c камер наблюдения starvisor.ru.
Появление полярного сияния объяснили опустившейся на Землю магнитной бурей. Она стала сильнейшей за последние три месяца. Ранее такая активность на Солнце была замечена в июне.
Длившееся несколько часов в небе над Россией полярное сияние сняли на видео. Фото: Кадр c камер наблюдения starvisor.ru.
KP.RU рассказал россиянам, что нужно сделать, чтобы точно увидеть необычное явление. Для достоверного наблюдения полярного сияния следует выбирать темные места, подальше от города. Небо при этом должно быть ясным.