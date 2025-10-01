Ричмонд
Кончаловский и Зацепин получили премию «Великие мастера» ArtMasters

В Большом театре состоялось награждение премией «Великие мастера» ArtMasters.

Источник: Комсомольская правда

Режиссер Андрей Кончаловский и композитор Александр Зацепин были удостоены премии «Великие мастера» ArtMasters. Церемония награждения состоялась в Большом театре. Об этом информирует ТАСС.

В Рамках гала-концерта с приветственной речью выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула символичность проведения церемонии в Большом театре.

Голикова также отметила, что за шестилетнюю историю ArtMasters превратился в «кузницу специалистов для креативных индустрий», который объединяет сообщество для представителей разных поколений.

При этом в ходе церемонии награждения победителей в компетенциях «Режиссер монтажа», «Оператор кино и ТВ», «Саунд-дизайнер» и «Драматург театра и кино» министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил значительный масштаб чемпионата.

Ранее радио «Комсомольская правда» было удостоено сразу двух наград — в номинациях «Лучшая музыкальная программа» и «Накипело» — на международном фестивале «Радио без границ».

