Сотрудники Ленинградского зоопарка начали поиск улетевшего индийского калао

В Петербурге из зоопарка улетел большой индийский калао.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 30 сентября, из Ленинградского зоопарка улетела птица-носорог. Это редкое существо также носит название «индийский калао». Сотрудники зоопарка начали поиск сбежавшей из вольера птицы. Об этом уведомила пресс-секретарь Анна Чугунова, цитирует «КП-Петербург».

Тропическая птица совершенно не приспособлена к жизни в дикой природе. Она появилась на свет и выросла в зоопарке. Сотрудники уже предприняли меры для поиска птицы. Например, в зоопарке включили запись пения калао.

«Мы надеемся, что родные звуки помогут ей сориентироваться и вернуться домой», — поделилась Анна Чугунова.

В Петербурге между тем собираются открыть новый зоопарк. Его создание планируют включить в стратегию развития города.