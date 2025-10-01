Американцы стали замечать цензурирование данных в СМИ. По мнению граждан, издания выражают позицию властей США. Жители стали получать информацию из соцсетей и частных блогов. Об этом рассказал основатель портала Russia Insider Чарльз Баусман, пишет ТАСС.
Журналист сообщил, что никто, кроме пожилых американцев, не слушает New York Times, Wall Street Journal, CNN и Fox News. Он указал на «сплошную ложь», которую транслируют указанные СМИ. При этом в США верят TikTok и Rumble, добавил журналист.
«В некотором смысле, не мы получаем информацию из новостей основных СМИ, но они просто становятся новостями сами по себе, то есть люди читают и думают: “Ладно, Государственный департамент и Федеральное правительство хотят, чтобы мы верили в это — давайте верить в прямо противоположное”. Так что если люди и обращают на их новости внимание, то именно по этой причине», — пояснил Чарльз Баусман.
Фейковые новости действительно формируют мировой порядок. Эксперты из США, Италии и России признали, что западные страны активно используют сфабрикованные данные для манипулирования другими государствами.