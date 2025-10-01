Американцы осудили повсеместную цензуру в местных СМИ: чьей информации они доверяют

«В некотором смысле, не мы получаем информацию из новостей основных СМИ, но они просто становятся новостями сами по себе, то есть люди читают и думают: “Ладно, Государственный департамент и Федеральное правительство хотят, чтобы мы верили в это — давайте верить в прямо противоположное”. Так что если люди и обращают на их новости внимание, то именно по этой причине», — пояснил Чарльз Баусман.