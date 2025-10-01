Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 октября 2025

По области — переменная облачность, местами снег и мокрый снег. Особенно сильные осадки ожидаются в Иркутском, Шелеховском и Слюдянском районах. Ветер 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 0…-5, при прояснении до −10, днем +3…+8 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 1 октября 2025 и регионе.