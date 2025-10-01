Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 октября 2025

Погода в Иркутске 1 октября 2025 обещает мокрый снег и +5 градусов. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, ночью — небольшие осадки, днем — умеренные, преимущественно мокрый снег. Ветер ночью юго-восточный 3−8 м/с, днем сменится на северо-западный 6−11 м/с.
Погода в Иркутске 1 октября 2025.
— Температура ночью около 0, днем +3…+5 градусов, — поделились метеорологи.
По области — переменная облачность, местами снег и мокрый снег. Особенно сильные осадки ожидаются в Иркутском, Шелеховском и Слюдянском районах. Ветер 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 0…-5, при прояснении до −10, днем +3…+8 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 1 октября 2025 и регионе.