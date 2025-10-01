Депутата Молдовы приговорили к 7,5 годам тюрьмы за незаконное финансирование

Районный суд Кишинева приговорил оппозиционного депутата парламента Молдовы Марину Таубер к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в полуоткрытом пенитенциарном учреждении. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября, из вердикта, который вынесла судья Ольга Беженарь.
Политика признали виновной в незаконном финансировании политической деятельности.
Помимо тюремного срока, Таубер на три года лишена права занимать государственные должности и осуществлять деятельность, связанную с финансовой сферой в политических партиях. Прокуратура обвиняла депутата по пяти эпизодам, включая фальсификацию отчетов о финансировании избирательной кампании и партии «Шор», а также принятие незаконного финансирования во время выборов мэра Бельц.
Судебный процесс по делу Таубер, которая входит во внефракционный блок «Победа», продолжается с июня 2023 года. Политик находится за пределами страны, и заседания проходят в ее отсутствие. Таубер, в свою очередь, отрицает свою вину, заявляя, что за делом стоит президент Майя Санду, передает ТАСС.
28 сентября стало известно, что в Москве задержали сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии. У него нашли два мешка с бюллетенями, на которых стояли штампы в поддержку правящей Партии действия и солидарности (PAS). Об этом сообщил представитель оппозиционной партии «Великая Молдова» Игорь Хлопецкий.