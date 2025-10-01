Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутата Молдовы приговорили к 7,5 годам тюрьмы за незаконное финансирование

Районный суд Кишинева приговорил оппозиционного депутата парламента Молдовы Марину Таубер к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в полуоткрытом пенитенциарном учреждении. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября, из вердикта, который вынесла судья Ольга Беженарь.

Районный суд Кишинева приговорил оппозиционного депутата парламента Молдовы Марину Таубер к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в полуоткрытом пенитенциарном учреждении. Об этом стало известно во вторник, 30 сентября, из вердикта, который вынесла судья Ольга Беженарь.

Политика признали виновной в незаконном финансировании политической деятельности.

Помимо тюремного срока, Таубер на три года лишена права занимать государственные должности и осуществлять деятельность, связанную с финансовой сферой в политических партиях. Прокуратура обвиняла депутата по пяти эпизодам, включая фальсификацию отчетов о финансировании избирательной кампании и партии «Шор», а также принятие незаконного финансирования во время выборов мэра Бельц.

Судебный процесс по делу Таубер, которая входит во внефракционный блок «Победа», продолжается с июня 2023 года. Политик находится за пределами страны, и заседания проходят в ее отсутствие. Таубер, в свою очередь, отрицает свою вину, заявляя, что за делом стоит президент Майя Санду, передает ТАСС.

28 сентября стало известно, что в Москве задержали сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии. У него нашли два мешка с бюллетенями, на которых стояли штампы в поддержку правящей Партии действия и солидарности (PAS). Об этом сообщил представитель оппозиционной партии «Великая Молдова» Игорь Хлопецкий.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше