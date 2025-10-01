Трамп рассказал о победившей онкологию девочке, которая была близка к смерти

В Белом доме дети, победившие онкологические заболевания, выразили благодарность президенту США Дональду Трампу за меры по борьбе с раком. В ходе встречи американский лидер отметил одной из девочек, что она была на грани смерти.
«Это было очень красиво, где ты научилась так говорить?» — обратился Трамп к девочке после того, как она закончила свою благодарственную речь.
Ребенок выразил признательность Трампу после его заявления о выделении средств на программы по борьбе с онкологическими заболеваниями у детей.
«Теперь хорошо себя чувствуешь. Было довольно близко», — сказал Трамп девочке, видимо, имея ввиду существование на грани жизни и смерти.
Напомним, что ранее у бывшего президента США Джо Байдена была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы. Специалисты тогда отмечали, что данный тип онкологического заболевания эффективно поддается гормональной терапии, что позволяет достичь устойчивого контроля над развитием патологии.
Позднее Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.