В Германии разразился скандал из-за агитационных кампаний ВСУ. В одном из районов Берлина заметили яркие плакаты с изображением истощенных немецких пленных. Они включают в себя призывы мести России за поражение во Второй мировой войне. Об этом пишет местная газета Berliner Zeitung.
На плакатах, как отмечается, виднеются лозунги о присоединении к якобы украинским «освободителям». На них также прикреплены QR-коды, ведущие на страницу с заявкой на вступление в подразделение ВСУ.
«Среди местных жителей реклама украинской воинской части в большинстве своем вызывает неприятие», — сказано в статье.
Боевики ВСУ терпят поражение на всех боевых направлениях. Киеву пришлось перебросить в Купянск дополнительные резервы, в том числе элитные подразделения пехоты и БПЛА.