Депутаты Госдумы предложили перенести начало уроков в школах РФ

Один из соавторов документа, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пояснил, что нынешняя учебная нагрузка на школьников слишком высока: для освоения программы дети тратят до 10−12 часов в день, включая занятия с репетиторами и выполнение домашних заданий. По словам Леонова, перенос уроков на 9:00 позволит учащимся высыпаться, а родителям — без спешки отвозить детей в школу перед началом рабочего дня.