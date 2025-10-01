Пожилых граждан не хотят брать на работу

Пожилых граждан примерно в 45% случаев не берут на работу, отмечают эксперты. Несмотря на нехватку кадров и запрет дискриминации по возрасту, пенсионерам и предпенсионерам сложно трудоустроиться.
Граждане старше 55 лет часто сталкиваются с отказом при устройстве на работу. Основная причина — возраст. Пенсионеры и предпенсионеры часто сталкиваются с тем, что им предлагают более худшие условия, чем молодым коллегам. В России запрещена дискриминация по возрасту, но работодатели всегда могут найти благовидный предлог, чтобы отказать пожилому соискателю, отмечают эксперты.
При этом в сервисах по подбору кадров отмечают, что интерес к пожилым работникам вырос на 5%. Компании стали чаще предлагать различные льготы и бонусы возрастным сотрудникам, чтобы удержать их на рабочем месте даже после выхода на пенсию. Более половины компаний в России готовы без вопросов принять на работу пенсионера.
Эксперты объясняют это тем, что в России крайне низкая безработица — 2,2%. Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную часть экономически активного населения, поэтому работодатели не могут себе позволить игнорировать их.
Основные проблемы возникают там, где от работника требуется высокая физическая сила или знание современных технологий. Поэтому эксперты советуют пожилым гражданам, если их не берут по основной специальности, пройти переобучение на новую профессию, пишут «Известия».