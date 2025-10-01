Пожилых граждан не хотят брать на работу

Граждане старше 55 лет часто сталкиваются с отказом при устройстве на работу. Основная причина — возраст. Пенсионеры и предпенсионеры часто сталкиваются с тем, что им предлагают более худшие условия, чем молодым коллегам. В России запрещена дискриминация по возрасту, но работодатели всегда могут найти благовидный предлог, чтобы отказать пожилому соискателю, отмечают эксперты.