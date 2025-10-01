Юрист предупредил об ответственности за невызов «скорой» в России

«В случае, если гражданин находится в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, то оставление его в опасности будет основанием для привлечения к уголовной ответственности любого гражданина, которой находился рядом и мог оказать ему помощь. При этом под оказанием помощи может пониматься даже простой вызов “скорой”. Ответственность за такое деяние предусмотрена статье 125 УК РФ (“Оставление в опасности”)», — рассказал Хаминский.