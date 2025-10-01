Ряду россиян с 1 октября повысят зарплаты: каких специалистов коснется индексация

Согласно постановлению правительства России, зарплаты увеличат не только служащим по контракту, но и проходящим службу по призыву. Документ также затрагивает «размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ».