Ряду россиян с 1 октября повысят зарплаты: каких специалистов коснется индексация

В России с 1 октября начинается осенняя индексация. Так, зарплаты вырастут у военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, федеральных чиновников и некоторых категорий бюджетников. Оклады повысят на 7,6%, напоминает KP.RU.
Согласно постановлению правительства России, зарплаты увеличат не только служащим по контракту, но и проходящим службу по призыву. Документ также затрагивает «размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ».
Стоит отметить, что с 1 октября проиндексируют и зарплаты сотрудников органов принудительного исполнения, а также таможенных органов. Кроме того, повышение коснется лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
С января 2026 года также проиндексируют страховые выплаты. Их размер вырастет на 7,6%.