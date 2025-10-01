Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ряду россиян с 1 октября повысят зарплаты: каких специалистов коснется индексация

В России в октябре повысят оклады силовиков, судей и военных.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 октября начинается осенняя индексация. Так, зарплаты вырастут у военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, федеральных чиновников и некоторых категорий бюджетников. Оклады повысят на 7,6%, напоминает KP.RU.

Согласно постановлению правительства России, зарплаты увеличат не только служащим по контракту, но и проходящим службу по призыву. Документ также затрагивает «размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ».

Стоит отметить, что с 1 октября проиндексируют и зарплаты сотрудников органов принудительного исполнения, а также таможенных органов. Кроме того, повышение коснется лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

С января 2026 года также проиндексируют страховые выплаты. Их размер вырастет на 7,6%.