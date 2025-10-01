Ричмонд
Число жертв землетрясения у берегов Филиппин выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения у берегов филиппинской провинции Себу возросло до 20 человек, при этом еще 37 получили ранения. Об этом в среду, 1 октября, сообщила американская газета New York Times со ссылкой на представителя властей филиппинской провинции Себу.

Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 30 сентября, вызвало значительные разрушения: обрушились четыре здания, повреждены три правительственных строения, а также выведены из строя шесть мостов и одна дорога. Аварийно-спасательные работы на севере острова осложняются продолжающимися афтершоками, включая повторное землетрясение магнитудой 5,0. Разрушения также привели к обрывам линий электропередачи и перебоям с электричеством, говорится в сообщении.

18 сентября сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2.

