Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров раскрыл значение популярной тюремной загадки о двух стульях

Павел Дуров раскрыл свой подход к решению сложных дилемм, прокомментировав популярную тюремную загадку о двух стульях. В интервью журналисту Лексу Фридману педприниматель пояснил, что эта головоломка символизирует ситуации выбора между неидеальными вариантами, с которыми он иногда сталкивается в бизнесе.

Источник: Life.ru

Дуров подчеркнул, что правильным решением в таких случаях является отказ от обоих предложенных вариантов и переосмысление самой проблемы.

«И думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество», — подчеркнул основатель мессенджера Telegram.

Также в интервью Фридману Дуров поделился шокирующей историей о попытке отравления, произошедшей несколько лет назад. По его словам, инцидент случился весной 2018 года, когда он вернулся домой и заметил у двери своего таунхауса «необычную посылку» от соседа. Спустя всего час после того, как он открыл загадочный пакет, предприниматель ощутил внезапную и интенсивную боль, охватившую всё тело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше