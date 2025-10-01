Дуров раскрыл значение популярной тюремной загадки о двух стульях

Также в интервью Фридману Дуров поделился шокирующей историей о попытке отравления, произошедшей несколько лет назад. По его словам, инцидент случился весной 2018 года, когда он вернулся домой и заметил у двери своего таунхауса «необычную посылку» от соседа. Спустя всего час после того, как он открыл загадочный пакет, предприниматель ощутил внезапную и интенсивную боль, охватившую всё тело.