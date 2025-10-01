В ГД рассказали о популярных схемах мошенников в преддверии Дня учителя

«В преддверии Дня учителя активизируются мошенники, которые традиционно используют праздники и значимые даты для обмана граждан. Злоумышленники рассылают фальшивые сообщения от имени школ, профсоюзов или даже органов власти с предложением поучаствовать в “благотворительных акциях”, “сборах подарков” или “премиях для педагогов”. Такие рассылки могут приходить как по телефону, так и в мессенджерах или соцсетях. Людей призывают перевести деньги или пройти по подозрительным ссылкам», — сказал он.