В России могут запретить содержание опасных пород собак в многоквартирных домах: подробности

Депутат Госдумы Игорь Антропенко от фракции «Единая Россия» выступил с инициативой о запрете проживания с собаками потенциально опасных пород в многоквартирных жилых домах. Об этом пишет РИА Новости.
«Запретить содержание потенциально опасных собак в квартирах в многоквартирных домах было бы своевременным решением, поскольку раздражение в обществе растет, так как нередки случаи нападения таких собак», — пояснил Антропенко в беседе с агентством.
Парламентарий акцентировал, что даже при условии выгула таких животных на специально оборудованных площадках, путь к этим зонам пролегает через территории общего пользования.
Кроме этого, Антропенко подчеркнул, что невозможно предсказать поведение животного, даже если ранее оно никогда не демонстрировало агрессивных наклонностей.
Накануне депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законодательную инициативу, устанавливающую запрет на выгул собак потенциально опасных пород подростками до 16 лет и гражданами в состоянии алкогольного опьянения.