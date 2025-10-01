Ричмонд
В России могут изменить время начала уроков: подробнее

В Госдуме хотят перенести начало уроков в школах на девять утра.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты от фракции ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого подготовили законопроект о фиксации пятидневной учебной недели и установлении времени начала школьных занятий с 9:00. Текст инициативы есть у РИА Новости.

Как сообщил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, учебная нагрузка на школьников действительно является чрезмерной.

«Ученикам необходимо посещать школьные занятия, затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Плюс подготовка домашних заданий занимает значительное время, и дети вынуждены тратить по 10−12 часов в день на освоение программы», — пояснил Леонов.

Он также подчеркнул, что смещение начала занятий на 9:00 утра позволит школьникам полноценно высыпаться, а их родителям — без спешки доставлять детей в учебное заведение перед началом рабочего дня.

Ранее в Госдуме предложили ввести для школьников единую спортивную форму в цветах триколора.

