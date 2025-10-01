В школе Хабаровска открылся класс юных лесников

Школьники смогут заниматься по специальной программе «Лесная академия», ездить на практику в настоящий лесхоз-техникум и проводить исследования под руководством опытных специалистов — лесничих и экологов. Это поможет детям не только получать теоретические знания, но и своими руками учиться беречь и сохранять природу родного края.