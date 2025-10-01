В школе Хабаровска открылся класс юных лесников

В Хабаровске в школе № 68 состоялось торжественное открытие специального класса для школьного лесничества, которое получило название «Амуровцы». Это не просто учебный кабинет, это целый проект, который объединил несколько организаций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Теперь школа будет тесно сотрудничать с Хабаровским лесничеством, Вяземским лесхозом-техникумом и экологическим движением «Защита природы». Благодаря такому партнерству у детей появится уникальная возможность изучать лесное хозяйство и экологию на практике.
Школьники смогут заниматься по специальной программе «Лесная академия», ездить на практику в настоящий лесхоз-техникум и проводить исследования под руководством опытных специалистов — лесничих и экологов. Это поможет детям не только получать теоретические знания, но и своими руками учиться беречь и сохранять природу родного края.