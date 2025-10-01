Россиян предупредили о существенном похолодании: кому ждать заморозков

Жители некоторых регионов России скоро столкнутся с заморозками. Похолодание ожидается на европейской территории страны. Температура воздуха опустится до минус 6 градусов. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в диалоге с ТАСС.
Он сообщил, что заморозков стоит ждать жителям Татарстана, Поволжья, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областей. В этих регионах температура опустится до минус 3−5 градусов.
«В Центральном федеральном округе, в Московской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Тульской областях возможны заморозки до минус 3−6 градусов», — уведомил Роман Вильфанд.
На территории некоторых субъектов уже лежит снег. Например, его заметили жители Урала. К концу сентября непогода наблюдалась на 30% территории РФ.