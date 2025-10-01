Женщины, алкоголь и раскол МХАТ: 98 лет со дня рождения культового актера Олега Ефремова

Олег Николаевич Ефремов — советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, театральный педагог, общественный деятель.
В среду, 1 октября 2025 года, исполнилось бы 98 лет со дня рождения Олега Ефремова — выдающегося советского и российского актера, режиссера, основателя легендарного «Современника» и человека, который расколол МХАТ надвое. За его обаятельным экранным образом скрывался противоречивый характер — любитель женщин и алкоголя, бескомпромиссный руководитель и гениальный артист. Подробнее в материале URA.RU.
Начало пути Олега Ефремова: от воркутинских бараков до театрального Олимпа.
Олег Николаевич Ефремов родился 1 октября 1927 года в Москве. Его отец работал бухгалтером в системе ГУЛАГа, и часть детства будущий актер провел в лагерях Воркуты. Именно там он близко познакомился с уголовным миром, а однажды даже получил криминальное прозвище «Лисья Мордочка». Компания, драки, алкоголь — эта среда могла погубить талантливого подростка, но отец вовремя вернул семью в Москву.
Театр стал для юного Ефремова настоящим спасением. Еще в школе он занимался в драмкружке при Доме пионеров на старом Арбате. В 1945 году, вместе с другом Александром Калужским, Олег поступил в Школу-студию МХАТ. Конкурс был огромным — 500 человек на место, но Ефремов блестяще прошел все испытания.
Мечта стать главным режиссером МХАТа зародилась у него еще в юности. И хотя после окончания Школы-студии в 1949 году его не взяли в легендарный театр (что казалось настоящей катастрофой), судьба привела его к этой цели окольным путем — через Центральный детский театр и создание собственного театра «Современник».
Олег Ефремов и «Современник»: театр, рожденный бунтарями.
Олег Ефремов создал театр «Современник», в 1956—1970 годах был его художественным руководителем Georg Ter-Ovanesov / Russian Look / Global Look Press.
Настоящую революцию в театральном мире Ефремов произвел, когда в 1956 году вместе с группой единомышленников — Галиной Волчек, Игорем Квашой, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым — основал театр-студию «Современник».
Это был первый за многие десятилетия театр, созданный не «сверху», а усилиями самих актеров. Они мечтали возродить студийные традиции Художественного театра и идеи Станиславского. Свой первый спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова они показали на учебной сцене МХАТа.
Театр быстро завоевал популярность. Его новаторский подход и искренность привлекали зрителей. В репертуаре «Современника» были пьесы Розова, Володина, Шварца, Вампилова. Критики отмечали, что Ефремов создал «антитеатральный» театр, отказавшийся от пафоса и театральщины в пользу естественности и правды жизни.
Ефремов руководил «Современником» до 1970 года, пока не получил предложение возглавить МХАТ. Он предложил актерам «Современника» перейти вместе с ним, но большинство отказалось. Многие, включая Лилию Толмачеву (первую жену Ефремова) и Нину Дорошину (многолетнюю возлюбленную), восприняли этот шаг как предательство. Дорошина даже произнесла пламенную речь: «Олег Николаевич, если вы в помойное ведро вольете бутылочку чистой воды, там не станет чище! Так и мы будем в труппе МХАТа!».
МХАТ: миссия невыполнима.
К 1970 году МХАТ находился в глубоком кризисе. Зрители обходили его стороной, билеты продавали «в нагрузку» к «Таганке» или «Ленкому». Труппа разрослась до 150 человек, многие годами ничего не играли, но исправно получали зарплату.
Ефремов энергично взялся за реформы. Он провел личные беседы с каждым актером и понял, что главная проблема — стремление многих мхатовцев «сохранить собственный покой». Он ставил новые спектакли, давал шанс проявить себя каждому, приглашал талантливых режиссеров: Эфроса, Гинкаса, Розовского, Додина, Васильева.
При этом Ефремов постоянно пополнял труппу новыми звездами. По его приглашению пришли Евстигнеев, Смоктуновский, Калягин, Саввина, Вертинская, Борисов, Доронина. Труппа росла, как снежный ком, и к 1987 году в ней уже было около 180 человек — неуправляемая масса с конфликтующими амбициями и интересами.
Олег Ефремов и раскол МХАТ: трагедия великого театра.
Актер Олег Ефремов в фильме «Берегись автомобиля’Фото: Global Look Press.
К 1987 году Ефремов осознал, что реформа МХАТа зашла в тупик. Труппа разделилась на два непримиримых лагеря: «ефремовский» и «антиефремовский». Нужно было что-то решать.
В марте 1987 года встал вопрос о разделе театра. Министерство культуры предлагало Ефремову простое решение — уволить «ненужных» актеров, но он выбрал другой путь. На собрании труппы он предложил создать две автономные части театра, каждая со своим художественным руководителем.
Театральный мир потрясла новость: легендарный МХАТ раскололся надвое. Одну часть возглавил сам Ефремов (впоследствии МХТ имени Чехова), другую — Татьяна Доронина (МХАТ имени Горького).
Многие обвиняли Ефремова в разрушении великого наследия, но дочь актера Анастасия объяснила это просто: «Отец не мог стоять на месте. Пришло время перемен, и он опять сказал: “Ребята, давайте дальше со мной, именно в том формате, как я хочу, — или до свидания!”.
Олег Ефремов как звезда экрана: кинороли народного любимца.
Параллельно с театральной карьерой Ефремов активно снимался в кино. Его кинодебют состоялся в 1955 году в фильме «Первый эшелон» Михаила Калатозова, где он сыграл комсорга Алексея Узорова.
Зрители полюбили Ефремова за роль следователя Подберезовикова в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Интересно, что изначально режиссер хотел дать ему главную роль Деточкина, но на пробах стало ясно, что Ефремов слишком сильная личность для этого образа — получался «волк в овечьей шкуре».
Особую популярность принесла роль таксиста Саши в мелодраме «Три тополя на Плющихе», где его партнершей была Татьяна Доронина. Доктор Айболит в детском фильме «Айболит-66», Долохов в эпопее «Война и мир», полковник Гуляев в военной драме «Батальоны просят огня» — эти и многие другие роли показали его многогранный талант.
Всего Ефремов сыграл около 100 ролей в кино, и в каждой проявлял удивительную естественность и органичность. Последней его работой на экране стал многосерийный фильм «Чехов и Ко» (1998).
Любовь и боль: личная жизнь Олега Ефремова.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПять браков, аборт от Басилашвили и любовь к театру: Татьяне Дорониной — 92.
За внешностью интеллигента скрывался настоящий ловелас. Женщины были второй страстью Ефремова после театра. Среди его увлечений — звезды советского кино и театра: Анастасия Вертинская, Ирина Мирошниченко, Галина Волчек, Нина Дорошина.
Первой официальной женой стала актриса Лилия Толмачева. Брак оказался недолгим — Толмачева не выдержала пьянства и постоянных измен мужа. «Я слишком устала от его пьянства. Ко всему прочему Олегу, как и алкоголь, нужны были женщины. Разные. Так он поддерживал себя в творческом накале», — признавалась она.
Особые отношения связывали Ефремова с Ниной Дорошиной. Она даже бросила ради него мужа Владимира Земляникина. Однажды, чтобы вызвать ревность Ефремова, Дорошина вышла замуж за Олега Даля. На свадьбу Ефремов явился без приглашения, в нетрезвом виде, и устроил скандал. Он усадил невесту на колени и заявил: «А все равно любишь-то ты меня!» Брак с Далем продлился всего три дня.
Второй официальной женой Ефремова стала Алла Покровская, дочь известного оперного режиссера. Несмотря на предостережения родителей о «эгоизме» Ефремова, она связала с ним свою судьбу. В 1963 году у них родился сын Михаил. Брак продержался до конца 1970-х.
У Ефремова также была внебрачная дочь Анастасия от гражданского брака с Ириной Мазурук. В последние годы жизни рядом с ним была ученица Светлана Родина, которая была младше его на 31 год.
Ефремов и алкоголь: демон и муза.
Народный артист СССР Олег Ефремов (справа) в сцене из фильма «Любушка» (режиссер Владимир Каплуновский) Фото: Петров / РИА Новости.
Ефремов никогда не скрывал своей зависимости от алкоголя. Пристрастие к спиртному сформировалось у него еще в юности, в воркутинских компаниях, и сопровождало всю жизнь.
Гастроном на первом этаже дома, где жил актер, даже прозвали «ефремовским» — он был там частым гостем. Коллеги вспоминают, что пьяный Ефремов мог крушить машины у театра, причем доставалось и его собственному автомобилю.
В МХАТе даже ввели должность «ассистента режиссера», главной задачей которого было следить, чтобы Ефремов не сорвался на публике. В особо тяжелых случаях приходилось применять снотворные препараты или физическую силу, чтобы увести руководителя и уложить спать.
Однажды во время гастролей в Болгарии Ефремов напился на банкете с участием генсека Тодора Живкова. Когда глава государства ненадолго отлучился, Ефремов занял его место и заснул прямо в тарелке с салатом. Проснувшись, он приветствовал вернувшегося Живкова крепкими выражениями. К счастью, у болгарского лидера было отличное чувство юмора.
В период горбачевского «сухого закона» Ефремов игнорировал запреты. Во время гастролей в Томске, родине антиалкогольной кампании, на обеде с местными чиновниками он выразительно спросил: «Ну, что?.. Так и будем сидеть?» И запреты были сняты — появились бутылки.
Династия Ефремовых: трудное наследство.
Михаил Олегович Ефремов — советский и российский актер театра и кино, театральный режисснр, телеведущий, сын Олега Николаевича Ефремова Владимир Жабриков © URA.RUНикита Ефремов — российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, внук народного артиста СССР Олега Ефремова Павел Кашаев / Global Look Press.
Олег Ефремов стал родоначальником знаменитой актерской династии. Его сын Михаил пошел по стопам отца и стал известным актером. Однако вместе с талантом унаследовал и пагубные пристрастия — проблемы с алкоголем преследовали его всю жизнь и в конечном итоге привели к трагедии.
Его внуки тоже выбрали актерский путь. Наиболее известен Никита Ефремов, сын Михаила, который успешно снимается в кино и играет в театре. К счастью, он не унаследовал семейную склонность к алкоголю.
Дочь Олега Ефремова, Анастасия, не стала актрисой, а выбрала профессию театрального критика. Она возглавляет Благотворительный фонд имени своего отца и организует фестиваль «ПостЕфремовское пространство».
Последние годы Олега Ефремова и его уход.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСъемки за границей, клиническая смерть и браки с актрисами: все о жизни Сергея Бондарчука.
В 1990-е годы здоровье Ефремова резко ухудшилось. У него диагностировали несколько заболеваний легких, включая эмфизему. Последние годы он проводил по 15 часов в сутки с кислородным аппаратом. Тем не менее, он продолжал работать и ставить спектакли.
Последней постановкой Олега Ефремова стал спектакль «Три сестры» в 1997 году. Критики встретили его с восторгом. В этом спектакле режиссер отступил от канонов — финальная сцена происходила в парке, а не в доме. «Спектакль о доме, а дома нет, это ведь глубокий пессимизм», — заметила британская журналистка. «Это не пессимизм, это жизнь», — ответил ей Ефремов.
В 2000 году он работал над постановкой «Сирано де Бержерак», но не успел ее завершить. 24 мая 2000 года Олег Ефремов умер в возрасте 72 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Константина Станиславского — человека, чьим учеником он себя считал всю жизнь.
Фильмография Олега Ефремова.
За свою карьеру Олег Ефремов создал десятки запоминающихся образов на экране. Вот лишь некоторые из его работ в хронологическом порядке:
«Первый эшелон» (1955) — Алексей Узоров’Рассказы о Ленине«(1957) — Феликс Дзержинский’Живые и мертвые» (1963) — полковник Иванов’Война и мир«(1965) — Федор Долохов’Айболит-66» (1966) — доктор Айболит’Берегись автомобиля«(1966) — следователь Подберезовиков’Три тополя на Плющихе» (1967) — таксист Саша’Гори, гори, моя звезда«(1969) — художник Федор’Мама вышла замуж» (1969) — Виктор Леонов’Здравствуй и прощай«(1972) — участковый Гриша Буров’Батальоны просят огня» (1985) — полковник Гуляев’Чехов и Ко" (1998) — отец Савва Жезлов/помещик Камышов.