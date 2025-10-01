Женщины, алкоголь и раскол МХАТ: 98 лет со дня рождения культового актера Олега Ефремова

Последней постановкой Олега Ефремова стал спектакль «Три сестры» в 1997 году. Критики встретили его с восторгом. В этом спектакле режиссер отступил от канонов — финальная сцена происходила в парке, а не в доме. «Спектакль о доме, а дома нет, это ведь глубокий пессимизм», — заметила британская журналистка. «Это не пессимизм, это жизнь», — ответил ей Ефремов.