Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевляне столкнулись с новой проблемой: жительница рассказала о резком росте цен

Жительница Киевской области рассказала о росте цен на все товары и услуги.

Источник: Комсомольская правда

На Украине зафиксировали резкое повышение цен. Так, в Киеве выросла стоимость всех видов товаров и услуг. О «нереальных» подорожаниях рассказала украинка, ее цитирует РИА Новости.

Жительница Киевской области не смогла назвать продукцию, стоимость которой осталась прежней. По ее наблюдениям, в несколько раз подорожали яйца и мясо. Украинка отметила, что не может «нормально жить» на зарплату.

«На всё очень сильно выросли цены, поэтому мне и не хватает нормально ходить закупиться в магазин. Вот хлеб, ну раза в два точно вырос, мясо», — поделилась собеседница агентства.

На Украине также активно борются со справедливостью. Так, бывшего депутата Харьковской городской рады забрали в ВСУ. Он, как рассказала его дочь, боролся с коррупцией в стране.