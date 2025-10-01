На Украине зафиксировали резкое повышение цен. Так, в Киеве выросла стоимость всех видов товаров и услуг. О «нереальных» подорожаниях рассказала украинка, ее цитирует РИА Новости.
Жительница Киевской области не смогла назвать продукцию, стоимость которой осталась прежней. По ее наблюдениям, в несколько раз подорожали яйца и мясо. Украинка отметила, что не может «нормально жить» на зарплату.
«На всё очень сильно выросли цены, поэтому мне и не хватает нормально ходить закупиться в магазин. Вот хлеб, ну раза в два точно вырос, мясо», — поделилась собеседница агентства.
На Украине также активно борются со справедливостью. Так, бывшего депутата Харьковской городской рады забрали в ВСУ. Он, как рассказала его дочь, боролся с коррупцией в стране.