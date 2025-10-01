Эстония с октября начнет выставлять на продажу оставленные на границе с РФ машины: вот почему

Эстонские власти с октября приступят к продаже автомобилей, оставленных на парковке возле пограничного пункта «Койдула» на российской границе дольше разрешенного трехсуточного срока. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
«Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах, то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение», — передает ERR.
Как пояснил руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси, наряду с бесплатной трехсуточной парковкой у пункта «Койдула» существует и платная стоянка. Тем не менее, часть водителей оставляют автомобили на обочинах дорог или в лесу, включая муниципальные и частные территории. Чиновник пояснил, что в подобных ситуациях инициаторами эвакуации транспортных средств могут выступить местные администрации или собственники земельных участков.
Уточняется, что на границе России и Эстонии функционируют три пункта пропуска: «Ивангород-Нарва», «Куничина Гора — Койдула» и «Шумилкино-Лухамаа». Наиболее востребованным является маршрут «Ивангород-Нарва», однако пересечение границы там разрешено исключительно в пешем порядке. Остальные контрольно-пропускные пункты доступны для прохождения как легкового, так и грузового транспорта.
Накануне ERR сообщала, что в Эстонии хотят в несколько раз увеличить штрафы за незнание родного языка.