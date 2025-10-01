Во Владивостоке убирают провода с улиц и прячут их под землю

Во Владивостоке стартовал масштабный проект «Чистое небо», цель которого — убрать с улиц города паутину из проводов и улучшить внешний вид города. За реализацию проекта взялся «Ростелеком» вместе с городской администрацией. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Первый этап уже завершен. Специалисты перенесли под землю более шести километров кабелей на ключевых улицах в центре города — Алеутской, Батарейной и Пограничной. Это не только сделало улицы более красивыми, но и повысило надежность связи: подземные линии лучше защищены от непогоды, случайных повреждений и хулиганов.
Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что это важный шаг для сохранения исторического облика центра города и повышения качества жизни горожан.
Работа ведется в тесном сотрудничестве с мобильными операторами, чьи кабели также переносятся под землю. Это помогает создавать единую современную инфраструктуру связи для всего города.
Впереди — второй этап проекта, в рамках которого планируется спрятать под землю еще 11 километров кабелей. Власти и «Ростелеком» намерены продолжать работу, чтобы со временем полностью освободить небо Владивостока от проводов.