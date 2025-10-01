Во Владивостоке убирают провода с улиц и прячут их под землю

Первый этап уже завершен. Специалисты перенесли под землю более шести километров кабелей на ключевых улицах в центре города — Алеутской, Батарейной и Пограничной. Это не только сделало улицы более красивыми, но и повысило надежность связи: подземные линии лучше защищены от непогоды, случайных повреждений и хулиганов.