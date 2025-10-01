В России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ

Ранее министерство культуры РФ подготовило проект указа о правилах маркировки произведений искусства, которые содержат информацию о наркотиках и психотропных веществах. Документ должен был вступить в силу 1 сентября и действовать до 1 сентября 2031 года. Однако позже Минкультуры РФ перенесло вступление в силу документа, утверждающего порядок маркировки произведений искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, до 1 марта 2026 года.