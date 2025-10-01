Ричмонд
В России для проверки книг на пропаганду наркотиков будут использовать ИИ

Издатели в РФ смогут проверять книги на пропаганду наркотиков с помощью ИИ.

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Программа с использованием искусственного интеллекта, которая поможет выявлять наличие в книгах запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах, будет доступна издателям в ноябре, сообщил РИА Новости директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.

«Программа будет запущена для использования в издательском мире в ноябре», — сказал он.

Григорьев отметил, что программа будет запущена Роскомнадзором. Он также добавил, что последние тестирования показали ее эффективность на 80% и более. Однако все равно окончательное решение по ее использованию будут принимать редакторы издательств.

Ранее министерство культуры РФ подготовило проект указа о правилах маркировки произведений искусства, которые содержат информацию о наркотиках и психотропных веществах. Документ должен был вступить в силу 1 сентября и действовать до 1 сентября 2031 года. Однако позже Минкультуры РФ перенесло вступление в силу документа, утверждающего порядок маркировки произведений искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, до 1 марта 2026 года.