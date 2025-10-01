Хабаровские фонтаны начали консервировать на зиму

Хабаровские фонтаны завершили свою работу с окончанием сентября. Сегодня, 1 октября, специалисты начали их подготовку к «зимней спячке», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для того чтобы законсервировать водные комплексы, для начала из них спустят воду, затем демонтируют форсунки, насосы и иные составляющие. Все детали просушат, вывезут в цех до следующего сезона, а те, которые будут нуждаться в ремонте, обновят. К слову, ежегодно обновляется до 10% оборудования, выработавшего свой ресурс.
Помимо водного комплекса на городских прудах, осушат также фонтан на привокзальной площади, «Одуванчик» — на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара, фонтан «Ручей» — на площади Блюхера и фонтан на пересечении переулка Топографического и улицы Льва Толстого, а также другие объекты.
А вот работа пешеходного светомузыкального фонтана завершилась на неделю раньше обычного — еще в третьей декаде сентября. В краевой дирекции спортивных сооружений, которая и обслуживает данный комплекс, объяснили раннюю консервацию необходимостью обеспечения безопасности и сохранности оборудования, что позволит гарантировать бесперебойную работу в будущих сезонах.
— За время работы фонтана в этом сезоне было проведено более 500 лабораторных проб. Все результаты подтвердили соответствие воды строгим стандартам качества питьевой воды. Патогенная флора и следы загрязнений не были обнаружены ни разу, — подвели в дирекции итоги работы светомузыкального фонтана в этом сезоне.