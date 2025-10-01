Хабаровские фонтаны начали консервировать на зиму

Для того чтобы законсервировать водные комплексы, для начала из них спустят воду, затем демонтируют форсунки, насосы и иные составляющие. Все детали просушат, вывезут в цех до следующего сезона, а те, которые будут нуждаться в ремонте, обновят. К слову, ежегодно обновляется до 10% оборудования, выработавшего свой ресурс.