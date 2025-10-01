Жителей РФ в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя

«Увеличенная рабочая неделя ожидается с 27 октября по 1 ноября. Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — следует из документа. При этом рабочий день в субботу будет сокращен на один час независимо от установленной продолжительности смены сотрудника.