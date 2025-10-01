ТАСС: До шатдауна правительства США осталось несколько часов

Во вторник Сенат Конгресса США не принял законопроекты о финансировании работы правительства. Таким образом, в государстве действительно вероятен шатдаун. Отклонены оба предложения по предотвращению приостановки финансирования работы правительства. До шатдауна остается несколько часов, пишет ТАСС.
В поддержку законопроекта, позволяющего избежать приостановки работы правительства, выступили 55 членов Сената. Еще 45 голосующих отвергли предложение республиканцев.
Не удалось поддержать и законопроект, внесенный демократами. Против него проголосовали 53 человека. Поддержку выразили 47 сенаторов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал разногласия республиканцев с демократами причиной вероятного шатдауна. По его мнению, демократы не в состоянии «принять правильное решение».