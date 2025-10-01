ТАСС: До шатдауна правительства США осталось несколько часов

Во вторник Сенат Конгресса США не принял законопроекты о финансировании работы правительства. Таким образом, в государстве действительно вероятен шатдаун. Отклонены оба предложения по предотвращению приостановки финансирования работы правительства. До шатдауна остается несколько часов, пишет ТАСС.