Российские военные ликвидировали грузинского наемника ВСУ на сумском направлении

По данным силовых структур, российские военнослужащие уничтожили на сумском направлении грузинского наемника, который, предположительно, участвовал в недавнем вторжении в Курскую область в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В распоряжении РИА Новости оказалась фотография шеврона ликвидированного, на котором были изображены украинский и грузинский флаги. Источник агентства уточнил, что наемник мог быть причастен к наступлению ВСУ, предпринятому рано утром 6 августа с целью захвата территории в Курской области, которое было остановлено, передает РИА Новости.

На Украине погибло около 90 американских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. Издание New York Times рассказало, что с 2022 года на СВО могли отправиться от одной до нескольких тысяч граждан США.

Ранее подполковник ВСУ Виктор Олейник был ликвидирован в результате удара по командному пункту бригады в поселке Великая Чернечина Сумской области.

1 мая военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил о ликвидации начальника радиоэлектронной борьбы нацбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» капитана Дмитрия Герулы на Красноармейском направлении в зоне СВО. Журналист уточнил, что боевика уничтожили российские дроны.