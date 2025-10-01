В РФ с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих

Обновленные выплаты уже поступают получателям, чей доход зависит от федерального бюджета. Повышение не затронет работников региональных и муниципальных организаций. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. «Перечень включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, у которых система оплаты труда установлена постановлением № 583 от 2008 года, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой», — пояснил парламентарий.