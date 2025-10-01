Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшное землетрясение случилось на Филиппинах: что известно о жертвах

На Филиппинах 18 человек погибли из-за землетрясения магнитудой 6,9.

Источник: Комсомольская правда

На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Магнитуду подземных колебаний оценили в 6,9 балла. В результате природного катаклизма погибли 18 человек, транслирует телеканал ABS-CBN News.

Уточняется, что это может быть не полный список жертв. Из-за землетрясения в Сан-Ремихио рухнуло здание спортивно-оздоровительного комплекса. Под обломками до сих пор остаются люди.

Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине в пять километров. Он находился в 20 километрах к северо-востоку от города Бого.

Днем ранее землетрясение зафиксировали в Тихом океане. Его магнитуда составила 6,1 балла. Подземные толчки ощущались на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского. О жертвах и разрушениях информации не поступало.