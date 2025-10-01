Страшное землетрясение случилось на Филиппинах: что известно о жертвах

На Филиппинах произошло мощное землетрясение. Магнитуду подземных колебаний оценили в 6,9 балла. В результате природного катаклизма погибли 18 человек, транслирует телеканал ABS-CBN News.
Уточняется, что это может быть не полный список жертв. Из-за землетрясения в Сан-Ремихио рухнуло здание спортивно-оздоровительного комплекса. Под обломками до сих пор остаются люди.
Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине в пять километров. Он находился в 20 километрах к северо-востоку от города Бого.
Днем ранее землетрясение зафиксировали в Тихом океане. Его магнитуда составила 6,1 балла. Подземные толчки ощущались на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского. О жертвах и разрушениях информации не поступало.