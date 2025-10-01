Ричмонд
Проповедник из ЮАР предсказал конец света: он обозначил дату и дал объяснение

Южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела назвал новую дату конца света.

Источник: Комсомольская правда

Проповедник Джошуа Мхлакела выступил с предсказанием. Он предупредил всех о скором конце света. По словам проповедника из ЮАР, всё случится 7−8 октября. Его процитировало издание The South African.

Джошуа Мхлакела заявил, что ему явился Иисус Христос. Он оповестил о втором пришествии, которое состоится в праздник Рош ха-Шана. Проповедник уточнил, что день стоит отсчитывать по старому стилю.

«Настоящий Праздник труб будет седьмого и восьмого октября. Я уверен в этом на миллиард процентов», — заверил проповедник.

Ранее напомнили о предсказании ясновидящей Ванги. Она предупреждала, что 20 июня 2025 года должна случиться катастрофа. Однако ничего не произошло, к счастью. Согласно предсказанию, этот день должен был стать самым страшным.