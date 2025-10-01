«Пряник работает редко»: Стубб возмутился изменённой позицией Трампа по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил об эволюции в подходе американского лидера Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта. Его слова передает издание Politico.
«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, перешел к кнуту… Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — поделился Стубб.
Ранее президент Соединенных Штатов не раз заявлял о необходимости встречи российского лидера Владимира Путина и киевского главаря Владимира Зеленского для урегулирования украинского конфликта.
При этом накануне администрация Трампа разрешила Киеву применять высокоточное оружие большой дальности для ударов по глубинной территории России. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог, сославшись на заявления высокопоставленных представителей администрации и самого американского лидера.