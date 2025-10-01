«Пряник работает редко»: Стубб возмутился изменённой позицией Трампа по Украине

При этом накануне администрация Трампа разрешила Киеву применять высокоточное оружие большой дальности для ударов по глубинной территории России. Об этом сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог, сославшись на заявления высокопоставленных представителей администрации и самого американского лидера.